فيديو.. عجمان الإماراتي يكشف طموحاته في الموسم الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف محمد حسين كزوة، ممثل نادي عجمان الإماراتي في حفل قرعة مسابقات لجنة دوري المحترفين للموسم المقبل 2019-2020، عن خطة فريقه للموسم المقبل.

وقال كزوة في تصريحات لـ"العين الرياضية" "نتمنى أن نصل إلى مركز متقدم أفضل من الموسم المنتهي، وأن ننافس على بطولات الكأس".

عجمان نجح في احتلال المركز السابع في دوري الخليج العربي الموسم الماضي، وهو أفضل مركز في تاريخ النادي.

وقام النادي البرتقالي بتجديد عقد مدربه المصري أيمن الرمادي بعد الأداء الجيد والنتائج الطيبة التي حققها موسم 2018-2019.