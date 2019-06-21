شكرا لقرائتكم الإماراتية تُعلن تغيير مسار جميع الرحلات بعيدًا عن منطقة المخاطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-21 الإماراتية تُعلن تغيير مسار جميع الرحلات بعيدًا عن منطقة المخاطر متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شركة طيران الإمارات اتخاذ إجراءات احترازية بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيدًا عن منطقة أي مخاطر محتملة نظرًا للأوضاع الراهنة.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: نحن على اتصال دائم مع السُلطات الحكومية المعنية فيما يخص عملياتنا الجوية، وسوف نقوم بأي تغييرات أخرى ضرورية في العمليات.

وأضاف “ترك تغيير مسار الرحلات آثارًا طفيفة على مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات “.









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