اتحاد اليد يستحدث بطولة السوبر ويلغي النخبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
قرر الاتحاد السعودي لكرة اليد إلغاء بطولة النخبة والاستعاضة عنها بمباراة السوبر بين بطل الدوري وبطل الكأس، وفي حالة حصول الفريق على كلتا البطولتين ستقام المباراة بين بطل الدوري وثاني الكأس على أن تقام المباراة قبل بداية الموسم الرياضي على صالة النادي الفائز ببطولة الدوري.
وحدد الاتحاد 4 سبتمبر المقبل موعدا لبداية مسابقاته في مختلف الدرجات، وذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد الذي عقد برئاسة محمد المنيع وتقرر خلاله استمرار تطبيق نظام الدوري لجميع الدرجات (الدوري الممتاز - دوري الأولى - دوري شباب الممتاز - دوري ناشئي الممتاز) على مجموعتين مع إضافة ميزة لأصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة بحيث ينال الأول 4 نقاط، والثاني 3 نقاط، والثالث نقطتين، والرابع نقطة واحدة.
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