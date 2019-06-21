محمد بن مسعود - الدمام - طلبت عقد جلسة مغلقة يوم الاثنين المقبل لكشف التفاصيل طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة مغلقة بشأن إيران يوم الاثنين المقبل. وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس اطلعت عليها "رويترز": "سنُطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران، ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرًا". أمريكا تُطلع "مجلس الأمن" على تحقيقاتها بشأن استهداف إيران لناقلات النفط صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-21 طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة مغلقة بشأن إيران يوم الاثنين المقبل. وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس اطلعت عليها "رويترز": "سنُطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران، ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرًا". Advertisements 21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440 06:42 PM طلبت عقد جلسة مغلقة يوم الاثنين المقبل لكشف التفاصيل طلبت عقد جلسة مغلقة يوم الاثنين المقبل لكشف التفاصيل طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة مغلقة بشأن إيران يوم الاثنين المقبل. وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس اطلعت عليها "رويترز": "سنُطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران، ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرًا". ، أمريكا تُطلع "مجلس الأمن" على تحقيقاتها بشأن استهداف إيران لناقلات النفط ،

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