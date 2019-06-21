أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أنها لم ترصد أية مادة تشكل خطورة في الأحساء بالمنطقة الشرقية. وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدني الأحساء: لم يتم رصد أي مادة تشكل خطورة، مؤكدا متابعته المستمرة لمثل هذه الحالات”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: لم نرصد أي مادة تشكل خطورة في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.