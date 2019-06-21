اندلاع حريق بمحل تجاري في جدة.. و«الدفاع المدني» تتدخل

باشرت فرق بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، حادث حريق اندلع اليوم الجمعة بمحل تجاري.

وقال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، في تصريحات صحفية، إن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «٩١١» تلقى بلاغًا صباح اليوم باندلاع الحريق، فتحركت على الفور فرق الإنقاذ والإطفاء والمعدات المساندة إلى الموقع.

وأضاف أن الحادث هو حريق بمحل تجاري بعمارة مكونة من خمسة أدوار، لافتًا إلى أنه تمت السيطرة عليه والقيام بعمليات الإطفاء والتبريد والتهوية للموقع، كما تم إجلاء بعض سكان الشقق القريبة من الحريق احترازيًّا، مؤكدًا أن جميعهم بصحة جيدة ولم تسجل حالات إصابة.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بجميع سكان المنطقة اتباع إرشادات السلامة، وخاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية التي قد تتسبَّب في الحرائق.