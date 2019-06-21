تفاصيل جديدة حول حادث منفذ النويصيب الحدودي: المتسبب والمتضرر سعوديان

كشفت مصادر أمنية كويتية عن تفاصيل جديدة حول اصطدام باص يقوده مواطن سعودي بعدد من السيارات؛ ما أدى إلى إتلاف سيارة مواطن سعودي وإلحاق أضرار بالطريق.

وأوضحت المصادر أن الحادث الذي وقع أول أمس الأربعاء، أحد المسارات بالمنفذ النويصيب البري؛ ألحق الضرر بمركبة مواطن سعودي، كما أدى إلى سقوط مظلة ولوحة إرشادية، وإتلاف حاجز إسمنتي، مشيرًا إلى أنه أحيل المتسبب في الحادث إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وفقًا لصحيفة «الرأي».

وقال المراقب الجمركي بالمنفذ بلال الخميس، إن المتسبب في الحادِث مواطن سعودي، وإنه ترجل من الباص الذي كان يقوده دون أن يضع ناقل الحركة في الوضع السليم أثناء الوقوف، وهو ما أدى إلى تحرك الباص واصطدامه بسيارة مواطن سعودي.

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وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا يظهر لحطة اصطدام باص بعدد من السيارات كانت متوقفة في أحد المسارات بمنفذ النويصيب الحدودي بين السعودية والكويت.

وكانت المركبات مصطفة لإنهاء إجراءات السفر، عنما تحرك الباص الذي كان قائده قد ترجل منه، واصطدم بالسيارات، في الوقت الذي حاول فيه عدد من رجال الأمن بالمنفذ البري والمسافرين، السيطرة على الباص، دون جدوى بسبب إغلاق أبوابه.

وأوضح مغردون أن سلطات المنفذ البري أحالت قائد الباص إلى مركز شرطة منطقة الزور بمحافظة الأحمدي، وفتحت بلاغًا بالحادث الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

