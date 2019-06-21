سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7,667,529 تأشيرة، حتى تاريخ 17 شوال لهذا العام. - مجموع القادمين إلى المملكة 7,442,756 معتمرا - عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 271,409 معتمرا - في مكة المكرمة 146,807 - في المدينة المنورة 124,602 - مغادرة 7,171,347 معتمرا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل: - عبر المنافذ الجوية 6,597,471 - عبر المنافذ البرية 709,914 - عبر المنافذ البحرية 135,371 أكثر الجنسيات قدوما: Advertisements - باكستان 1,674,606 - إندونيسيا 974,650 - الهند 652,322 - مصر 541,951 - الجزائر 365,754 - اليمن 339,493 - تركيا 328,076 - العراق 279,902 - ماليزيا 279,902 - السودان 216,537.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7,7 مليون تأشيرة عمرة ووصول 7,442,756 معتمرا ومغادرة 7,2 مليون معتمر منذ بداية العام وحتى 17 شوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.