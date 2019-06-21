

بيروت 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس

زار وفد أعضاء مجلس الشورى برئاسة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، أمس قلعة مدينة طرابلس الأثرية.

واستمع أثناء جولته في أرجاء القلعة، بمشاركة النائب اللبناني محمد سليمان, ورئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين, ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة إبراهيم فوز، إلى شرح مفصل عن دور القلعة التاريخي والعسكري وأهميتها السياحية.

// انتهى //

17:36ت م

0073





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفد أعضاء مجلس الشورى يزور قلعة طرابلس الأثرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.