السعودية اليوم / قتلى وجرحى في تفجير بشرق بغداد



بغداد 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس

قتل وجرح عدد من الأشخاص في تفجير يعتقد أنه انتحاري بحزام ناسف بشرق بغداد اليوم.

وافاد مصدر أمني عراقي أن التفجير وقع بمنطقة البلديات شرق بغداد, مما ادى إلى سقوط عدد غير محدد من الأشخاص بين قتيل وجريح, موضحًا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث, فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

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15:46ت م

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