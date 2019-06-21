2019-06-21

ترامب: لست مستعجلًا بشأن التعامل مع إيران

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر أمره بوقف الضربة العسكرية على إيران قبل 10 دقائق من تنفيذها.

وقال ترامب : أوقفت الهجوم على إيران؛ لأن الردّ لن يكون متناسبًا مع إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار.

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وتابع ترامب : كنا جاهزين لضرب 3 مواقع عسكرية في إيران لافتًا إلى أن إيران لن تحصل على أسلحة نووية أبدًا.

وأعلن ترامب فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران.

وقال ترامب: لست مستعجلًا بشأن التعامل مع إيران.