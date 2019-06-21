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فيديو.. الزعاق يُوثق تعامد الشمس على مدار السرطان في أطول نهار بالسنة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن الشمس تتعامد اليوم الجمعة على مدار السرطان ليكون أطول نهار وأقصر ليل في العالم.
وقال الزعاق: يوم الجمعة سيكون أطول نهار وأقصر ليلة في السنة على جميع المناطق الشمالية من الكرة الأرضية وهو موسم حر الانصراف والذي يُقال فيه (لا حر إلا حر الانصراف).
وتابع الزعاق : سنعيش طوال الأسبوع القادم النُّهر الأطول والليالي الأقصر في السنة، وشدّة الحرارة ستكون خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة.
والمعروف أنه من وجهة النظر الفلكية يبدأ الصيف يوم 7 مايو وينتهي يوم 7 أغسطس وذلك في نصف الأرض الشمالي، ويتوسط فصل الصيف الفلكي يوم الانقلاب الصيفي 21 يونيو.
أما في نصف الأرض الجنوبي، ففصل الصيف الفلكي الجنوبي يحل تقريبًا من 7 نوفمبر وإلى 7 فبراير، ويتوسطه الانقلاب الصيفي يوم 21 ديسمبر.
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