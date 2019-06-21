خطيب الحرم المكي: البصيرة من الأمور التي تشتد إليها الحاجة وقت الفتن

2019-06-21

متابعات الخليج 365 -واس

قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، إن من المعلوم لدى كل مؤمن ذي بصيرة، أن هناك فرقاً بين البصر والبصيرة؛ فالبصر يُري ظاهر الأشياء، والبصيرة تُري حقائق الأشياء، ذلكم عباد الله أن البصر هو الرؤية والمشاهدة من خلال حاسة العين التي يبصر بها الإنسان، لكنَّ البصيرة نور يَقذفه اللهُ في القلب يُهتدى به، فيعرف الإنسان به ربه معرفةً صحيحة، ويفرق به يبن الحق والباطل ويعرف به طريقَ الحق وسبيلَ الرشاد، وَالدارَ التي يصير الناس إليها.

وبين أن هذا هو الفارق الحقيقي بينهما؛ فالبصيرة لا يمتلكها إلا المؤمن، أما غيره فهو فاقد لها؛ إذ تشتبه عليه الأمور فلا يمتلك القدرة على أن يميز بين حقائق الأشياء أو يدركَ كنهها ويعرفَ جوهرها.

وقال فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في المسجد الحرام: أيها المسلمون، حاسةُ البصر نعمة يجب على العبد حفظُها وصيانتها عن الشر، وقد جاءت الأوامر الشرعية حاثةً على غض الأبصار عما حرّم البصير الخبير، قال الله تعالى: ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ )، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عليًا رضي الله عنه بقوله: « يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ » رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

وأكد فضيلته أن حفظ البصر وغضه عما حرم الله يورث القلبَ البصيرةَ والفراسةَ الصادقة، قال أحد السلف: “من غَضَّ بصره عن المحارم، وأمسك نفسه عن الشهوات، وعَمَّرَ باطنَه بِدوام المراقبة، وظاهرَه باتباع السُّنة، وعَوَّدَ نفسَه أكلَ الحلال، لم تخطئ له فراسة”، ولذلك يقولون: إن الإنسان إذا فُتن بالنظر عميت بصيرة القلب، وقد ذكر الله سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به، ثم قال بعد ذلك: ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ)، وهم المتفرِّسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: “والله تعالى يجزي العبدَ على عمله بما هو من جنس عمله، فغَضُّ بصرِه عما حُرِّم يعوِّضه اللهُ عليه من جنسه بما هو خير منه، فيطلقُ نورَ بصيرته، ويفتح عليه باب العمل والمعرفةِ والكشوف، ونحوِ ذلك مما يُنال ببصيرة القلب”.

وتابع فضيلته قائلا إن فقد البصر ابتلاء من الله للعبد ولا شك، لكنه موعود بوعد حسن متى صبر على هذا الابتلاء، فعَنْ أَنَس بن مالك، قَالَ: سمعت رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه علَيه وسلم، يقول: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: “إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْه ثُمَّ صبَرَ عَوَّضْتُهُ منهما الْجَنَّةَ” يُرِيدُ عَيْنَيْهِ، رواه البخاري، وليست المصيبةُ فقدَ البصر، ولكنَّ المصيبةَ فقدُ البصيرة، قال تعالى: (فإنَّهَـا لاَ تَعْـمَـى الأَبْصَـارُ ولَـكِـنْ تَعْـمَـى الـقُـلُـوبُ الـتي في الـصُـدورِ) فالعمى الحقيقي عمى البصيرة، وانطماسُ المدارك، واستغلاقُ القلوب، وانطفاءُ قبسِ المعرفةِ في الأرواح.

وأفاد الدكتور فيصل غزاوي أن للبصيرة ثلاث درجات مَن استكملها فقد استكمل البصيرةَ: بصيرةٌ في الأسماء والصِّفات، وبصيرةٌ في الأمرِ والنَّهي، وبصيرةُ في الوعد والوعيد أما البصيرة في الأسماء والصفات، فهي أن يعرف العبد ربه معرفةً صحيحة بأسمائه وصفاته، وهذا يجعله يبقى على منهج الله المستقيم، فربه الذي تمت كلماته صدقاً وعدلاً، وجلَّت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شَبهاً ومِثْلا، وتعالت ذاتُه أن تشبه شيئاً من الذوات أصلاً، ووسعت الخليقةَ أفعالُه عدلاً وحكمةً ورحمة، وإحساناً وفضلاً، له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد، أولٌ ليس قبله شيء، آخِرٌ ليس بعده شيء، ظاهرٌ ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، أسماؤه كلُّها أسماءُ مدحٍ وحمدٍ وثناءٍ وتمجيد، وصفاتُه كلُّها صفاتُ كمال، ونعوته كلُّها نعوتُ جلال، أفعالُه كلُّها حكمةٌ ورحمة، ومصلحة وعدل، كل شيء من مخلوقاته دال عليه، مرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه، فإذا عرف المعبود ربه خافه ورجاه، وعبده وعظمه، ولم يتعاظم المخلوق فيصيرَ في حالٍ يراقبُه أعظمَ من مراقبته لله تبارك وتعالى، أو يخافُ منه أعظمَ من خوفه من ربه عز وجل وتقدست أسماؤه.

وأما البصيرة في الأمر والنهي، فبها يعرف مراد الله عز وجل ويعرفُ حدوده ويلزمُها، وهذا الذي يورثُه لزومَ الصراط المستقيم والتقوى، ويكون العبد بهذا محققاً للعبودية لله، ولا يكون في قلبه أدنى معارضةٍ لأمر الله وشرعِه ونهيه، وهكذا في أقضيته وأقداره، فيكونُ العبد في حالٍ من التسليم للأمر الشرعي وللأمر الكوني القدري القضائي وذلك ينبني على ما قبله، فإن العبد إذا عرف أن ربه عليم، وأنه حكيم، لا تخفى عليه خافية، وأنه يضع الأمور في مواضعها، ويوقعُها في مواقعها، فإنه في هذه الحال يطمئن إلى تشريعه، فلا يعارضه بأدنى معارضة، كما أنه يطمئن إلى أحكامه القدرية، فلا يعترضُ ولا يتسخط على أقدار الله، ولا يكون أيضاً هناك شهوةٌ غالبة، تغلبه فيتركُ أمر الله، أو يقعُ فيما حرمه الله، ويكون بهذا متبعاً لهواه.

وأضاف إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل غزاوي أما البصيرة في الوعد والوعيد فهي أن يشهد العبدُ قيامَ الله على كل نفس بما كسبت، في الخير والشر عاجلاً وآجلا، في دار العمل ودار الجزاء، وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته وعدله وحكمته، فإذا وقف بين يدي الله عز وجل وصفَّ قدميه في الصلاة، فهو يتصور أنه واقف على الصراط، واقفٌ بين الجنة والنار، وهو يتصور الدارَ الآخرة بتفاصيلها التي أخبرنا الله تعالى عنها، كأنه يشاهدها ويراها، فيعملُ بمقتضى هذا العلم، وهذه البصيرةِ التي صارت في قلبه، فأضاءت له الطريق، وعرف ما هو مُقْدِمٌ عليه، فصار يعملُ لذلك اليوم، ويستعدُّ للقاء ربه عز وجل .

وقال فضيلته : إن البصيرة الإيمانية تغير كِيانَ العبد وحياتَه يقول الله سبحانه: ( أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ) ويقول سبحانه: ( أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها )، يقول ابن القيم رحمه الله: «أصل كل خير للعبد، بل لكل حي ناطق، كمالُ حياته ونورِه، فالحياة والنور مادةُ كل خير… فبالحياة تكون قوتهُ وسمعُه وبصرُه وحياؤُه وعفتُه… كذلك إذا قوي نورُه وإشراقُه انكشفت له صورُ المعلومات وحقائقُها على ما هي عليه فاستبان حُسْنَ الحَسَن بنوره، وآثرَهُ بحياته وكذلك قبحَ القبيح» .

وأضاف إن التذكير بأهمية البصيرة في الدين من الأمور التي تمسُّ إليها الحاجة، خاصة عند كثرة الفتن وشدة المحن، فكم زلت أقدام قوم بعد أن كانوا على الجادة ففقدوا الثبات، وكم تقلب أقوام في ألوان الشبهات والشهوات، ولم يستبصروا سبيل الخروج من تلك الآفات. لذا كان لزاما على كل من أراد الخير لنفسه والنجاة أن يسعى في تحصيل أسباب البصيرة والابتعاد عما يؤدي إلى فقدها.