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2019-06-21 رابط التقديم على وظائف وزارة الشؤون الاسلامية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توفر وظائف شاغرة للرجال للعمل في جميع مدن المملكة، للعمل بمسمى حارس أمن (رجال – نساء)، مراقب مساجد (رجال – نساء)، في مجال الدعوة (رجال – نساء)، إمام أو مؤذن (رجال). وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أن التقديم على الوظائف للسعوديين فقط على الروابط التالية: 1-مخصص للتقديم على وظيفة حارس أمن (هنا) 2-مخصص للتقديم على وظيفة مراقب مساجد (هنا) 3- مخصص للتقديم على وظيفة إمام أو مؤذن (هنا) 4- مخصص للتقديم على وظيفة في مجال الدعوة (هنا) الشروط العامة Advertisements 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- الحصول على شهادة الثانوية والأولوية لمن لديه شهادة جامعية. 3- ألا يقل عمره عن 18 سنة. 4- حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم. 5- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية. 6- التفرغ التام للعمل. 7- اجتياز الكشف الطبي. 8- حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم على المتقدم بجريمة مُخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.









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