طائرات الإمارات تتفادى التحليق فوق مناطق النزاع المحتملة

2019-06-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

قرّرت الإمارات تحويل مسار رحلات طيرانها المدني عن مناطق التوتر المحتملة بين واشنطن وطهران.

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وكانت عدّة دول من بينها الولايات المتحدة وأستراليا وهولندا قد سبقت الإمارات في حظر طيران الرحلات المدنية فوق المياه الدولية في مضيق هرمز والتي شهدت إسقاط طائرة استطلاع أمريكية أمس الخميس.

وهدّدت أمريكا بعمل عسكري وشيك ردًا على الاستفزاز الإيراني فيما دعت العديد من الدول إلى وقف التصعيد ونزع فتيل التوتر في المنطقة.