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كراني : درجة الحرارة تسجل 50 مئوية في الظل بجدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أكّد خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني أن درجة الحرارة في الظل في السيارة بلغت 50 درجة مئوية في جدة بعد ظهر اليوم الجمعة.
والمعروف أن درجة الحرارة في السيارة لا تقدم دليلًا دقيقًا على درجة الحرارة الحقيقية حيث تتأثر بالعديد من المؤثرات.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على (منطقة مكة المكرمة وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شمال ووسط وشرق المملكة في حين يُتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الباحة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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