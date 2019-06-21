الان تتابع “مدني جدة” يخمد حريقا اندلع في محل تجاري دون إصابات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365 نجحت فرق الدفاع المدني بجدة، في إخماد حريق اندلع في محل تجاري. وقال دفاع المدني السعودي في تغريدة عبر “تويتر”: “باشر مدني جدة حريقاً اندلع بمحل تجاري بعمارة مكونة من خمسة أدوار، تم إخلاء العمارة، دون وقوع أي إصابات والله الحمد”.

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