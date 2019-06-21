شكرا لقرائتكم خبر عن الـ 50 درجة تلفح صيف جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)i_waleeed22 @

لامست درجة الحرارة في جدة 50 درجة مئوية مصحوبة بكتلة هوائية شديدة الحرارة، فيما توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تتأثر محافظة جدة في منطقة مكة المكرّمة لمدة ثلاثة أيام بهذه الاجواء بدء من يوم الجمعة، حيث تقترب درجة الحرارة العظمى فيها من 50 درجة مئوية، في موجة حر شديدة .

وقال "الحصيني"؛ مناطق: الرياض والقصيم والشرقية وحائل والشمالية والجوف تتمتع بأجواء حارة نهاراً تميل للاعتدال ليلاً معتدلةً فجراً، بعد أن كانت حارة جداً الأيام الماضية.

بدوره أرجع خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علي الحربي؛ ارتفاع درجات الحرارة على منطقة مكة المكرّمة وبعض محافظاتها، إلى تباين في قيم الضغط السطحي بين أواسط المملكة وغربها وانحدار قيم الضغط جنوبي جدة.

Advertisements

وقال "الحربي": ‏يُتوقع اليوم الجمعة، نشاط عالٍ للرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرّمة تشمل أغلب المحافظات الشمالية والغربية لها، وتتسبّب في ارتفاعٍ عالٍ في درجات الحرارة؛ حيث يُتوقع أن تلامس 50 درجة مئوية؛ على سواحل جدة ورابغ ومستورة.

وأضاف: السبب في هبوب الرياح الشرقية المغبرة والحارة المتوقعة، اليوم الجمعة، هو تباين في قيم الضغط السطحي بين أواسط المملكة وغربها وانحدار قيم الضغط جنوب غربي جدة؛ ما يزيد ويتسبّب في شدة هَبات الرياح ضحى وظهر اليوم، ومرور هذه الرياح على صخور جبلية يزيد من سخونة الهواء مما يعني ارتفاعاً عالياً في درجات الحرارة على محافظات منطقة مكة المكرّمة بما فيها سواحل جدة ورابغ ومستورة.

من جهته أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة حدوث الانقلاب الصيفي بدء من اليوم الجمعة 21 يونيو عند الساعة 6:54 مساء بتوقيت السعودية (03:54 مساء بتوقيت غرينتش) في الوطن العربي وكامل النصف الشمالي للكرة الأرضية، وهو أول أيام فصل الصيف فلكياً، ويستمر 93 يوماً و15 ساعة و56 دقيقة.

و أضاف لذلك نعيش أطول فترة من ساعات النهار شمال خط الاستواء حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة في الانقلاب الصيفي، في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي من الأرض جنوب خط الاستواء حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.