شكرا لقرائتكم خبر عن مدني الاحساء ينفي شائعة الغاز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

نفت الادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الاحساء ما تمّ تداوله عبر منصات التواصل حول رصد مادة تشكل خطورة.

وقال الدفاع المدني : إشارة إلى ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدني الأحساء لم يتم رصد أي مادة تشكل خطورة، مُؤكد متابعته المستمرة لمثل هذه الحالات.

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هذا وكان احد المغردين على منصة تويتر قد انشى هاشتاق بعنوان #رايحه_غاز_في_الاحساء تداوله عدد من المغردين فيما لم يتم تحديد أي موقع له ولم تقدم أي معلومة وهو ما استدعى فرق الدفاع المدني بمحافظة الاحساء التثبت من عده مواقع ومتابعة كافة البلاغات والتي أكدت على عدم وجود أي رائحة او رصد أي مادة تشكل خطورة .

بدورها حذرت المستشارة القانونية نجود القاسم من مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية والذي تنص المادة السادسة على السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

واضافت القاسم لعكاظ يجب الالتزام بالاستخدام الصحيح للمنصات التواصل كاـ"تويتر"، ومنها: تجنب الدخول إلى المواقع الوهمية، أو المجهولة، أو لأصحاب الأسماء المستعارة، والحذر من إعادة التغريدات ولا سيما الخاصة بحسابات غير معروفة، أو حسابات تعمل على إثارة الفتن، أو حسابات تقوم بنشر محتويات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وعدم قبول أو حجب المواقع أو المتابعين غير المعروفين، كذلك عدم فتح محتويات الرسائل الخاصة غير معلومة المصدر، وعدم نشر الأخبار والشائعات المجهولة المصدر أو تناقلها.