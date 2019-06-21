السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة
في سبيل دفاعه عن وطنه وتأمينه لحدود أرضه، استشهد الإثنين الماضي الرقيب في الحي الوطني محمد شيبان الوبري.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "مكة" من قائد السرية الحالي للشهيد والذي تتحفظ الصحيفة عن ذكر اسمه، أن الوبري أصيب في شهر رمضان بمقذوف وكانت إصابته خلف الرأس مع الرقبه، ولكن وافته المنية الإثنين الماضي.
وأضاف قائد السرية لمكة أن الشهيد كان غيور على وطنه ومحبوب لدى زملائه، ويحب خدمة دينه ووطنه وزملائه.
وفي السياق نفسه أوضح قائد السريه لمكة، أن الوبري متزوج منذ 12 سنه ولم يرزق بأطفالاً ولكن قبل وفاته بشر الجميع بحمل زوجته وكان سعيداً بهذا الحمل الذي انتظره منذ ١٢ عاماً ولم يكن يعلم بأنه سيغادر الدنيا قبل وصول طفل له.
الجدير بالذكر أن الشهيد محمد الوبري استشهد يوم الإثنين وتمت الصلاة عليه أمس الأول الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الشهيد الوبري.. متزوج منذ ١٢ عاماً واستشهد قبل ولادة مولوده الأول.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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