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أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن المحطة الأوتوماتيكية بجدة سجلت في الساعة الثانية من مساء اليوم مدينة جدة كأعلى درجة مئوية بـ 49.1؛ وفقاً لما أكدته مصادر لـ"الخليج 365"، بناء على ما أورده المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وسجل مرصد مطار الملك عبدالعزيز بجدة 48 درجة مئوية، وجاء مرصد عرفة ثالثاً بـ47 درجة، وسجل مرصد مطار ينبع 43 درجة، كما سجل مرصد مطار المدينة المنورة بـ42 درجة.
تأكيدًا لـ"الخليج 365".. "الأرصاد": جدة الأعلى حرارة اليوم بـ49.1عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-06-21
أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن المحطة الأوتوماتيكية بجدة سجلت في الساعة الثانية من مساء اليوم مدينة جدة كأعلى درجة مئوية بـ 49.1؛ وفقاً لما أكدته مصادر لـ"الخليج 365"، بناء على ما أورده المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وسجل مرصد مطار الملك عبدالعزيز بجدة 48 درجة مئوية، وجاء مرصد عرفة ثالثاً بـ47 درجة، وسجل مرصد مطار ينبع 43 درجة، كما سجل مرصد مطار المدينة المنورة بـ42 درجة.
21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
04:48 PM
وفقًا للنتائج الصادرة عن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات
أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن المحطة الأوتوماتيكية بجدة سجلت في الساعة الثانية من مساء اليوم مدينة جدة كأعلى درجة مئوية بـ 49.1؛ وفقاً لما أكدته مصادر لـ"الخليج 365"، بناء على ما أورده المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وسجل مرصد مطار الملك عبدالعزيز بجدة 48 درجة مئوية، وجاء مرصد عرفة ثالثاً بـ47 درجة، وسجل مرصد مطار ينبع 43 درجة، كما سجل مرصد مطار المدينة المنورة بـ42 درجة.
، تأكيدًا لـ"الخليج 365".. "الأرصاد": جدة الأعلى حرارة اليوم بـ49.1 ،
المصدر : الخليج 365
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