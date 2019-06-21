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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت النيابة العامة اليوم أنها جهاز قضائي يتمتع بالاستقلال والحياد التام في جميع إجراءاته، مبينة أن كافة الإجراءات التي تقوم بها النيابة تتسم بالموضوعية والشفافية التامة.
وأكدت أن أعضاء النيابة العامة مستقلون، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
"النيابة العامة": نحن جهاز قضائي مستقل.. وليس لأحد التدخل في مجال عمل أعضائناعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-21
أكدت النيابة العامة اليوم أنها جهاز قضائي يتمتع بالاستقلال والحياد التام في جميع إجراءاته، مبينة أن كافة الإجراءات التي تقوم بها النيابة تتسم بالموضوعية والشفافية التامة.
وأكدت أن أعضاء النيابة العامة مستقلون، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
04:31 PM
أكدت النيابة العامة اليوم أنها جهاز قضائي يتمتع بالاستقلال والحياد التام في جميع إجراءاته، مبينة أن كافة الإجراءات التي تقوم بها النيابة تتسم بالموضوعية والشفافية التامة.
وأكدت أن أعضاء النيابة العامة مستقلون، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
، "النيابة العامة": نحن جهاز قضائي مستقل.. وليس لأحد التدخل في مجال عمل أعضائنا ،
المصدر : الخليج 365
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