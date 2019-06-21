، "باعوم": "إغاثي الملك سلمان" أكبر ممول للقطاع الصحي في اليمن ،

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أشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، اليوم، بقيام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتمويل إنشاء مصنع للأوكسجين في هيئة مستشفى الجوف العام بطاقةٍ إنتاجية تبلغ 50 أسطوانة.
وقال: المركز يعد شريكاً أساسيّاً وفعالاً في دعم اليمن في كافة القطاعات، وخصوصاً القطاع الصحي، وهو أكبر الممولين للقطاع الصحي والاحتياجات الطبية في اليمن.
وأضاف: هذه الوحدة ستسهم كثيراً في تحسين القطاع الصحي في المحافظة، ويستفيد منها عدد من المرضى في إطار المحافظة، خصوصاً أن تدشينها أتى في هذه المرحلة الحرجة.
وأردف "باعوم": هذه الوحدة تُعد واحدة من المشاريع المهمة التي يمولها وينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، كما أن مشاريع المركز في القطاع الصحي وصلت إلى كافة محافظات الجمهورية.
من جانبه قدم وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، باسمه واسم السلطة المحلية؛ الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة تقديمهم لهذا المشروع الذي وصفه بالعملاق.
وأكد أن المستشفى بحاجة ماسة لمحطة الأكسجين، وأن ما قدمه المركز سيعطي المستشفى نقلة كبيرة ونوعية.
يذكر أن هذه محطة الأوكسجين رقم 12 سبقتها 11 محطة أخرى أنشأها المركز في عموم المحافظات اليمنية.
"باعوم": "إغاثي الملك سلمان" أكبر ممول للقطاع الصحي في اليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-21
أشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، اليوم، بقيام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتمويل إنشاء مصنع للأوكسجين في هيئة مستشفى الجوف العام بطاقةٍ إنتاجية تبلغ 50 أسطوانة.
وقال: المركز يعد شريكاً أساسيّاً وفعالاً في دعم اليمن في كافة القطاعات، وخصوصاً القطاع الصحي، وهو أكبر الممولين للقطاع الصحي والاحتياجات الطبية في اليمن.
وأضاف: هذه الوحدة ستسهم كثيراً في تحسين القطاع الصحي في المحافظة، ويستفيد منها عدد من المرضى في إطار المحافظة، خصوصاً أن تدشينها أتى في هذه المرحلة الحرجة.
وأردف "باعوم": هذه الوحدة تُعد واحدة من المشاريع المهمة التي يمولها وينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، كما أن مشاريع المركز في القطاع الصحي وصلت إلى كافة محافظات الجمهورية.
من جانبه قدم وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، باسمه واسم السلطة المحلية؛ الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة تقديمهم لهذا المشروع الذي وصفه بالعملاق.
وأكد أن المستشفى بحاجة ماسة لمحطة الأكسجين، وأن ما قدمه المركز سيعطي المستشفى نقلة كبيرة ونوعية.
يذكر أن هذه محطة الأوكسجين رقم 12 سبقتها 11 محطة أخرى أنشأها المركز في عموم المحافظات اليمنية.
21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
04:30 PM
ثمّن تدشين مصنع للأوكسجين في هيئة مستشفى الجوف العام
أشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، اليوم، بقيام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتمويل إنشاء مصنع للأوكسجين في هيئة مستشفى الجوف العام بطاقةٍ إنتاجية تبلغ 50 أسطوانة.
وقال: المركز يعد شريكاً أساسيّاً وفعالاً في دعم اليمن في كافة القطاعات، وخصوصاً القطاع الصحي، وهو أكبر الممولين للقطاع الصحي والاحتياجات الطبية في اليمن.
وأضاف: هذه الوحدة ستسهم كثيراً في تحسين القطاع الصحي في المحافظة، ويستفيد منها عدد من المرضى في إطار المحافظة، خصوصاً أن تدشينها أتى في هذه المرحلة الحرجة.
وأردف "باعوم": هذه الوحدة تُعد واحدة من المشاريع المهمة التي يمولها وينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، كما أن مشاريع المركز في القطاع الصحي وصلت إلى كافة محافظات الجمهورية.
من جانبه قدم وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، باسمه واسم السلطة المحلية؛ الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة تقديمهم لهذا المشروع الذي وصفه بالعملاق.
وأكد أن المستشفى بحاجة ماسة لمحطة الأكسجين، وأن ما قدمه المركز سيعطي المستشفى نقلة كبيرة ونوعية.
يذكر أن هذه محطة الأوكسجين رقم 12 سبقتها 11 محطة أخرى أنشأها المركز في عموم المحافظات اليمنية.
، "باعوم": "إغاثي الملك سلمان" أكبر ممول للقطاع الصحي في اليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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