- 1/2
- 2/2
كشفت تقارير صحفية تشيلية، أن اللاعب الدولي في صفوف منتخب تشيلي ونادي كولو كولو، قد تلقى عرضًا مليونيًّا للانضمام لصفوف النصر السعودي.
وبحسب ما نقلته صحيفة "onefootball"؛ فإن عرض النادي السعودي يبلغ مليونيْ دولار لنادي كولو كولو التشيلي للتخلي عن اللاعب.
وبحسب الصحيفة؛ فإن النصر قد عرض ضم اللاعب بنظام الإعارة؛ لكن النادي التشيلي رفض ووافق على مبدأ البيع فقط.
وينتظر النصراويون رد إدارة النادي التشيلي بشأن اللاعب البالغ من العمر نحو 29 عامًا، ويجيد اللعب في مركز المحور.
"كولو كولو" التشيلي يرفض إعارة لاعبه لـ"النصر" ويشترط البيع فقطمحمد السيّد الخليج 365 2019-06-21
كشفت تقارير صحفية تشيلية، أن اللاعب الدولي في صفوف منتخب تشيلي ونادي كولو كولو، قد تلقى عرضًا مليونيًّا للانضمام لصفوف النصر السعودي.
وبحسب ما نقلته صحيفة "onefootball"؛ فإن عرض النادي السعودي يبلغ مليونيْ دولار لنادي كولو كولو التشيلي للتخلي عن اللاعب.
وبحسب الصحيفة؛ فإن النصر قد عرض ضم اللاعب بنظام الإعارة؛ لكن النادي التشيلي رفض ووافق على مبدأ البيع فقط.
وينتظر النصراويون رد إدارة النادي التشيلي بشأن اللاعب البالغ من العمر نحو 29 عامًا، ويجيد اللعب في مركز المحور.
21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
03:39 PM
النادي استجاب وعرَض مليونيْ دولار لشراء اللاعب
كشفت تقارير صحفية تشيلية، أن اللاعب الدولي في صفوف منتخب تشيلي ونادي كولو كولو، قد تلقى عرضًا مليونيًّا للانضمام لصفوف النصر السعودي.
وبحسب ما نقلته صحيفة "onefootball"؛ فإن عرض النادي السعودي يبلغ مليونيْ دولار لنادي كولو كولو التشيلي للتخلي عن اللاعب.
وبحسب الصحيفة؛ فإن النصر قد عرض ضم اللاعب بنظام الإعارة؛ لكن النادي التشيلي رفض ووافق على مبدأ البيع فقط.
وينتظر النصراويون رد إدارة النادي التشيلي بشأن اللاعب البالغ من العمر نحو 29 عامًا، ويجيد اللعب في مركز المحور.
، "كولو كولو" التشيلي يرفض إعارة لاعبه لـ"النصر" ويشترط البيع فقط ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "كولو كولو" التشيلي يرفض إعارة لاعبه لـ"النصر" ويشترط البيع فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.