، "كولو كولو" التشيلي يرفض إعارة لاعبه لـ"النصر" ويشترط البيع فقط ،

محمد بن مسعود - الدمام - النادي استجاب وعرَض مليونيْ دولار لشراء اللاعب

كشفت تقارير صحفية تشيلية، أن اللاعب الدولي في صفوف منتخب تشيلي ونادي كولو كولو، قد تلقى عرضًا مليونيًّا للانضمام لصفوف النصر السعودي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "onefootball"؛ فإن عرض النادي السعودي يبلغ مليونيْ دولار لنادي كولو كولو التشيلي للتخلي عن اللاعب.

وبحسب الصحيفة؛ فإن النصر قد عرض ضم اللاعب بنظام الإعارة؛ لكن النادي التشيلي رفض ووافق على مبدأ البيع فقط.

وينتظر النصراويون رد إدارة النادي التشيلي بشأن اللاعب البالغ من العمر نحو 29 عامًا، ويجيد اللعب في مركز المحور.