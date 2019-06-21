شكوى ضد وافد عربي يمارس "الفصل التعسفي" تكشف عدداً من المخالفات

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كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن شكوى ضد وافد من جنسية عربية يمارس الفصل التعسفي على الموظفين في إحدى الشركات، وجود عدد من المخالفات على المنشأة مؤكدة أنها تواصل تحقيقاتها فيما تم تداوله.
وقالت "الوزارة" إنه إشارةً إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى ضد وافد من أحد الجنسيات العربية يمارس الفصل التعسفي على الموظفين في إحدى الشركات فقد قامت الوزارة برصد الحالة، والشخوص على المنشأة للتأكد من صحة ما تم تداوله حول فصل عدد من الموظفين السعوديين فصلاً تعسفياً.
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وأضافت أن الفصل التعسفى يعد مخالفاً لأحكام نظام العمل واتضح من التحقيق الأولي وجود عدد من المخالفات على المنشأة، وتواصل الوزارة تحقيقاتها فيما تم تداوله.
وأهابت الوزارة بالجميع التعاون معها عند رصد أي نوع من المخالفات وذلك عن طريق تطبيق معاً للرصد أو بالاتصال بالرقم الموحد 19911 أو فروع الوزارة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.