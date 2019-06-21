كشف مدير محطة توليد كهرباء جنوب جدة المهندس ياسر مقبول، أن من بين المهندسين الذين يتلقون التدريب في المحطة، 4 مهندسات سعوديات، من طالبات كلية الهندسة بجامعة عفت. وأوضح مقبول، خلال لقاء مع الإعلاميين بمحطة توليد جدة البخارية أمس (الخميس)، أنها المرة الأولى التي تستقبل فيها المحطة مهندسات سعوديات لتلقي التدريب، وأن ذلك يأتي تنفيذاً لاتفاقية موقعة بين المحطة وجامعة عفت.
وتعد محطة توليد جنوب جدة البخارية من أحدث محطات المنطقة الغربية، وتستخدم التقنية فوق الحرجة الحديثة “Super Critical” لتشغيل غلايات المحطة، وكانت المحطة اختيرت بين أفضل 100 مشروع للبنية التحية في العالم، وهي توفر 2 مليون برميل نفط، ما يسهم في خفض الاعتماد على النفط والحفاظ على صحة البيئة. يذكر أن المحطة التي بدأت العمل فعلياً في 2016، تُدار وتشغل بكوادر وطنية، وتتجاوز نسبة التوطين فيها نسبة 87%.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة .. 4 مهندسات سعوديات ضمن المتدربين في محطة كهرباء جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.