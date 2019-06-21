لأول مرة .. 4 مهندسات سعوديات ضمن المتدربين في محطة كهرباء جدة

كشف مدير محطة توليد كهرباء جنوب جدة المهندس ياسر مقبول، أن من بين المهندسين الذين يتلقون التدريب في المحطة، 4 مهندسات سعوديات، من طالبات كلية الهندسة بجامعة عفت. وأوضح مقبول، خلال لقاء مع الإعلاميين بمحطة توليد جدة البخارية أمس (الخميس)، أنها المرة الأولى التي تستقبل فيها المحطة مهندسات سعوديات لتلقي التدريب، وأن ذلك يأتي تنفيذاً لاتفاقية موقعة بين المحطة وجامعة عفت.

وتعد محطة توليد جنوب جدة البخارية من أحدث محطات المنطقة الغربية، وتستخدم التقنية فوق الحرجة الحديثة “Super Critical” لتشغيل غلايات المحطة، وكانت المحطة اختيرت بين أفضل 100 مشروع للبنية التحية في العالم، وهي توفر 2 مليون برميل نفط، ما يسهم في خفض الاعتماد على النفط والحفاظ على صحة البيئة. يذكر أن المحطة التي بدأت العمل فعلياً في 2016، تُدار وتشغل بكوادر وطنية، وتتجاوز نسبة التوطين فيها نسبة 87%.