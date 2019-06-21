بالصور: “العساف” يلتقي وزير خارجية جورجيا ونائب رئيس البرلمان الجورجي

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، اليوم (الجمعة)، وزير خارجية جورجيا ديفيد زالكالياني، وذلك بمقر وزارة الخارجية الجورجية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

وألقى العساف كلمة للصحافيين والإعلامين أبدى خلالها اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين؛ في الجوانب الاقتصادية والسياحية. من جانبه، رحب وزير خارجية جورجيا، بالوزير العساف والوفد المرافق له، وعبر عن اهتمام حكومة جورجيا بتطوير العلاقات بين البلدين في جوانب عدة. كما بحث وزير الخارجية، بمقر البرلمان الجورجي، مع نائب رئيس البرلمان في جمهورية جورجيا فولسكي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في مجالات الدبلوماسية البرلمانية والتأكيد على الروابط التي تجمع بين البلدين.

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