القبض على مواطن حاول تهريب 10 مجهولين من عسير إلى المنطقة الغربية

تمكنت دوريات المجاهدين بالحريضة في منطقة عسير، من القبض على مواطن ثلاثيني، حاول تهريب 10 أشخاص من مجهولي الهوية، من منطقة عسير إلى المنطقة الغربية.
وأوضح المتحدث باسم فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير سعيد آل مريح، أن دوريات مركز الحريضة اشتبهت بسيارة من نوع “جيب بكب تويوتا” أثناء تمشيطها الطرق الصحراوية شرق الحريضة، وحاول قائدها الفرار من رجال المجاهدين عند مشاهدة الدوريات، مما أثار الشبهات حوله. وأضاف أن الدوريات تابعت قائد المركبة الذي حاول صدمهم عند الاقتراب منه، وتم إيقافه بعد إعطاب الإطارات، واتضح أن السيارة بقيادة مواطن سعودي، ويرافقه 10 أشخاص من مجهولي الهوية، وهم 7 نساء و3 رجال من الجنسية الإثيوبية، اتفق معهم بأن يقوم بتهريبهم من منطقة عسير باتجاه المنطقة الغربية، مقابل مبلغ مالي.
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