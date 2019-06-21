للسعوديات فقط فرصة وظيفية .. التفاصيل

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. تعلن شركة الأهداف المميزة عن توفر فرصة وظيفية في مجال التسويق *( للسعوديات فقط )*

الشروط :

١ / شهادة جامعية ويفضل في نفس المجال

٢ / القدرة على التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي

المزايا :

١ / ساعات عمل مرنة .

٢ / بيئة عمل ممتازة ومستقلة .

٣ / راتب وبدل سكن وبدل نقل وتأمين طبي وتأمينات .

للتقديم : ترسل السيرة الذاتية للمتقدمة على الايميل

[email protected]

الموقع : مكة المكرمة – بطحاء قريش





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