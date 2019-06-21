فرح_ماجد #موسم_جدة

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لم يتوقع “ماجد كمال” أن يكون زواجه حديث آلاف المغردين، بل لم يكن يتخيل أن تتهاطل عليه عشرات الشركات من أجل تقديم خدماتها له بالمجان، والقصة بدأت بتغريدة.

“ماجد” كان قد حجز قاعةً لزواجه منذ شهرين، وقبل عشرة أيام من يومه الكبير؛ تفاجأ باتصالٍ يعتذر منه عن إقامة زواجه في القاعة، والسبب موسم جدة!

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