«قاعة أفراح» ألغت موعد زفافه فأصبح عريس «موسم جدة»

وجد أحد شباب مدينة جدة نفسه في موقف محرج بعد إبلاغه بإلغاء حجز قاعة الزفاف قبل عرسه بعشرة أيام، بسبب فعاليات «موسم جدة»، لكن الأمر في النهاية تحول إلى مناسبة مفرحة؛ حيث عرضت عليه إدارة موسم جدة أن يكون فرحه «فرح الموسم».

وكتب ماجد كمال على حسابه بموقع التواصل تويتر، قائلًا: «تخيل قبل فرحك بعشرة أيام تكتشف أن بسبب #موسم_جدة تخربط قاعة (...) كل خططك وترتيباتك وتقولك: شوف لك مكان ثاني تسوي فيه فرحك»، ثم نشر صورة لقاعة العرس وكتب: «يا جماعة، تخيلوا هنا كان المفروض تكون ليلة زواجي.. وانا حاجز من شهرين».

وعاد ماجد –بعد تفاعل المغردين وتضامنهم معه- ليغرد قائلًا: «أشكر الجميع على تفاعلهم معاي ومشاعرهم الطيبة.. وإن شاء الله سوف تتضح الأمور بشكل كامل في الفترة المقبلة».

من جانبها، تفاعلت إدارة موسم جدة مع أزمة ماجد، لتبشره بخبر سعيد، قائلةً: «فرحك فرحنا يا ماجد، إيش رأيك أهل جدة يشاركوك الفرحة ويصير زواجك زواج الموسم؟»، وطلبت إدارة موسم جدة من المغردين والمتابعين تقديم اقتراحاتهم بشان فرح ماجد، وكتبت تغريدة –عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر- قالت فيها: «وش تقترحون نسوي له بالحفل؟.. شاركونا عبر هاشتاق #عريس_موسم_جدة».

وتلقى عريس موسم جدة العديد من التضامن والتفاعل؛ حيث قدم الإعلامي ياسر السقاف عرضًا باستضافته على الهواء، قائلًا: «يا ماجد.. استضافة على الهوا ناخذ ردة فعلك بعد ما خرب الفرح ورجع أحلى.. أصلًا ما بقي شيء ما شاء الله».

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فيما قدم أحد مراكز اللياقة الرياضية عرضًا لماجد بممارسة الرياضة لديه بعد الزواج؛ لأن وزنه سوف يزيد حتمًا: «الأخ ماجد كمال، بعد الزواج راح يزيد وزنك بالتأكيد.. نحن في (...) نقدم لك عرض 3 شهور مجانًا عشان ترجع (سمبتيك)، ولا تزعل منك العروسة»، وقدم أحد محلات إطارات السيارات هدية لماجد: «ولك من إطارات (...) 4 كفرات هدية عشان تتمشى وتتدلل يا عريس».

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كان عرضها لماجد مختلفًا؛ حيث كتبت عبر حسابها بتويتر « وأول يوم عسل عندنا في كيك.. جهزنا لكم رحلة لعالم ثاني تشمل إقامة في فندق على البحر، رحلة باليخت، سبا لك وللعروسة، عشاء فخم يليق بالعرسان»، في حين قدم أحد الفنادق عرضًا باستضافته، قائلًا: «الله يتمم لك على خير.. أول ليلتين بنستضيفك بفندق من فنادقنا بجدة عشان نعوض عليك». وقدمت إحدى شركات الطيران عرضًا برحلة مجانية وكتبت: «ألف مبروك يا عريس.. اختار وحدة من وجهاتنا الداخلية.. والرحلة ذهاب وعودة للعروسين علينا».

كما قدمت إحدى شركات الحج هدية لماجد، عبارة عن تكاليف أول حجة للعروسين، وقدم تجمع للطهاة دروسًا مجانية لماجد في تعلم الطبخ، وكتبوا له: «فكك منهم كلهم يا ماجد، إحنا عندنا مركز تدريب يحبه قلبك.. يعلمك فنون وعلوم الطهي على أصولها، حنقدم لك مقعدين كهدية لدورة تدريبية مكثفه مدتها شهر كامل.. احتياطًا لا تطلع إنت وحبيبة القلب ما لكم في الطبخ وكذا، فهديتنا حيحبها قلبك.. وألف مبروك».

وقدمت شركة تأمين هدية للعروسين وكتبت: «ألف مبروك يا عريس، ومنك المال ومنها العيال ومننا تأمين شامل لسيارتك»، كما طالبته إحدى شركات الاتصالات بعدم التفكير في فاتورة الجوال قائلةً: «الله يرزقك الذرية الصالحة يا ماجد.. لا تشيل هم تجوال الإنترنت في شهر العسل»، فيما كتبت عائلة آل كمال لابنها قائلةً: «حنا أهلك وكلنا معاك وأبشر نعوضك بأحلى فرح».

