الدفاع المدني ينفي رصد «مواد خطرة» بالأحساء

نفى الدفاع المدني، اليوم الجمعة، ما تم تداوله حول رصد مواد خطرة بمحافظة الأحساء، وشدد (في بيان) على أنه «لم يتم رصد أي مادة تشكل خطورة»، في هذا الشأن.
وفيما أكد متابعته المستمرة لمثل هذه الحالات، فقد تداول نشطاء على تويتر «وجود روائح للغاز منتشرة بأجواء محافظة الأحساء»، عبر وسم #رايحة_غاز_في_الأحساء.
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