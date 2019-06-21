مركز الملك سلمان للإغاثة يُسلم «هدية خادم الحرمين» لألبانيا

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية ألبانيا المتضمنة 50 طنًّا من التمور.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إن التسليم حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف، ونائب رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا لاورين لولي، وممثلو وزارة المالية السعودية، وفريق من المركز.

وجاءت هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

