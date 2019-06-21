سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية ألبانيا المتضمنة 50 طنًّا من التمور.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إن التسليم حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف، ونائب رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا لاورين لولي، وممثلو وزارة المالية السعودية، وفريق من المركز.
وجاءت هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يُسلم «هدية خادم الحرمين» لألبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.