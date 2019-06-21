بالصور.. إسلام 110 رجال ونساء من عدة جنسيات في الرياض

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض، عن إسلام 110 رجال ونساء من جنسيات عدة، كما تم تفطير 28 ألف صائم، وتسيير 80 رحلة عمرة استفاد منها 3920 مواطنًا ومقيمًا.
جاء ذلك في تقرير أصدره المكتب عن أبرز إنجازاته خلال شهر رمضان الماضي؛ حيث أقام الملتقى السنوي الثاني للتفطير، وكرم 150 مسلمًا جديدًا في جامع المهيني بحي العارض، كما وزع 450 هدية رمضانية على العاملات في المشاغل النسائية.
وعن الأنشطة الدعوية في المساجد، نظم المكتب 195 كلمة ومحاضرة، ووزع 1678 مادة دعوية بعدة لغات، إضافة إلى تحديث محتوى الشاشات في المساجد.
كما نظم المكتب -بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات- بطولة «مسك الشمال» الرياضية لدوري كرة القدم «والبلايستيشن» بمشاركة 16 فريق كرة قدم، و130 فريقًا لدوري «البلايستيشن»، كما طرح المكتب أربع مسابقات ثقافية في الجوامع والمساجد، وللجاليات في مواقع التفطير، وللمسلمات الجدد، ومسابقة «فقهيات» للمتابعات في تويتر.
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