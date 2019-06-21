«مفقود القصيم» يُجري اتصالًا: لا أعرف مكاني

أعلنت جمعية إغاثية، اليوم الجمعة، فقدان شخص بمنطقة القصيم، خرج من عزبة يملكها وضل الطريق.

وقالت جمعية عون للبحث والإنقاذ، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»: «تلقينا بلاغًا عن مفقود قبة، خرج من عزبة حلالة مساء يوم الأربعاء، وتاه عن الطريق.. اتصل البارحة يستنجد وهو لا يعرف المكان وانقطع الاتصال به.. وعلى الفور استجاب أبطال الجمعية، نسأل الله أن يحفظ المفقود ويرده إلى أهله».

وكانت جمعية غوث قد أعلنت، أمس الخميس، تكثيف جهود البحث عن مرضي ظافر الودعاني الذي فُقد بعد خروجه من محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض.

وقالت في بيانٍ لها: «ورد بلاغ عاجل عن المفقود مرضي ظافر الودعاني، الذي فُقد من يوم أمس بعد خروجه من محافظة الأفلاج يستقل سيارة ألنترا 2018.. جارٍ التنسيق مع الجهات الأمنية ورفع الجاهزية والانطلاق بإذن الله.. نسأل الله أن يحفظ المفقود من كل شر».

