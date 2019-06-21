المفقود «ظافر الودعاني» يعود إلى أهله سالمًا في الرياض

أعلنت جمعية إغاثية، اليوم الجمعة، عودة ظافر الودعاني الذي فُقِد منذ أمس الأول الأربعاء، بعد خروجه من محافظة الأفلاج. وقالت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، في بيانٍ مقتضب اطلعت عليه «عاجل»: «الحمد لله، عاد المفقود إلى أهله بصحه وسلامة»، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

وكانت «غوث» قد أصدرت أمس الخميس، بيانًا قالت فيه إن معلومات وصلت إليها عن مشاهدات لـ«الودعاني» وطلب مساندة من الشرطة، لافتةً إلى أنه تمَّ تجهيز فرق البحث لمباشرة البحث فجرًا.

وفي بيانٍ لاحق، قالت: «للأسف، بعد مقابلة الشاهد على رؤية المفقود في الصبيخة (الحمر)، تغيرت إفادته وذكر أنه أخطأ في لون السيارة وهوية قائدها؛ لذلك رجعنا إلى المعلومات الأولية المؤكدة، وهي وجوده في محافظة الأفلاج لا في الصحراء، وبذلك تعلق المهمة لحين ثبوت دخوله الصحراء، حفظه الله».