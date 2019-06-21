السعودية تشكر الدول الداعمة لـ«الشواف» لعضوية لجنة مكافحة التمييز العنصري

أقام مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بمقر الوفد في نيويورك، حفل استقبال على شرف مرشح المملكة لعضوية لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور سعيد بن علي الشواف؛ وذلك بحضور جمع المندوبين الدائمين، ونواب المندوبين، ورؤساء وخبراء اللجان الاجتماعية والإنسانية والثقافية لدى الأمم المتحدة، وأعضاء الوفد الدائم للمملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إن السفير المعلمي أعرب -في كلمة ألقاها خلال هذه الفعالية التي أقيمت مساء أمس- عن شكره وتقديره الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت مرشح المملكة، متمنيًا التوفيق للدكتور الشواف في الانتخابات التي ستجرى صباح اليوم.

وأشاد المعلمي بما يتمتع به الدكتور الشواف من خبرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان تؤهله لتقديم إضافة مميزة لعضوية اللجنة التي سيمثلها، معربًا عن فخره واعتزازه بترشيح شخصية سعودية لعضوية لجنة مهمة كهذه في هذا المحفل الدولي.

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ووجه الشكر إلى رئيسة قسم الترشيحات السكرتير الثاني سارة الحسيني، على جهودها المميزة في تقديم الدعم اللازم لمرشح المملكة في هذه الانتخابات على وجه الخصوص، وفي مجمل عملها في الوفد الدائم الذي تغادره بعد سنوات طويلة أمضتها في خدمة وطنها على أكمل وجه، متمنيًا لها التوفيق في مستقبلها الوظيفي.

و«لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» هيئة مستقلة من الخبراء ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف، ومقرها في مدينة جنيف السويسرية؛ حيث مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وتُلزم اللجنة جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة عن كيفية إعمال حقوق الإنسان فيها. وتقدم الدول تقريرًا أوليًّا بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية، ثم تقدم تقريرًا كل سنتين. وتراجع اللجنة هذه التقارير وتُوافي الدولة الأطراف برأيها وملاحظتها وتوصياتها عليها.

