عاجل-الدفاع المدني: لم يتم رصد أي مادة تشكل خطورة في الأحساء

ذكر الدفاع المدني، في تغريدة له على حسابه في تويتر، إلى أنه إشارة إلى ماتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي مدني ⁧الأحساء⁩ لم يتم رصد أي مادة تشكل خطورة مؤكد متابعته المستمرة لمثل هذه الحالات.



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