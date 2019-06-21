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طهران: امتنعنا عن إسقاط طائرة استطلاع ثانية على متنها 35 أمريكيًا
متابعات الخليج 365- متابعة
زعمت إيران أنها امتنعت عن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية ثانية فوق مضيق هرمز.
وقالت إيران إن دفاعاتها الجوية امتنعت عن إسقاط طائرة استطلاع ثانية من طراز P8 على متنها 35 أمريكيًا.
وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده : “دفاعاتنا الجوية كانت قادرة على إسقاط طائرة استطلاع ثانية من طراز P-8 كان على متنها 35 عسكريًا أمريكيًا كانت على مقربة من الطائرة المسيرة غلوبال هوك لكنها امتنعت عن ذلك”.
يأتي ذلك بعدما وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تحذير إلى طهران عبر سلطنة عمان حذّر فيها من حرب وشيكة بسبب استفزازات إيران المستمرة.
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