شكرا لقرائتكم مدني الأحساء : لم نرصد أي مادة تشكل خطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-21 مدني الأحساء : لم نرصد أي مادة تشكل خطورة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نفى الدفاع المدني في الأحساء ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل حول رصد مادة تشكل خطورة. وقال الدفاع المدني : إشارة إلى ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدني الأحساء لم يتم رصد أي مادة تشكل خطورة، مُؤكد متابعته المستمرة لمثل هذه الحالات.









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