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حريق محل تجاري يُخلي الشقق القريبة بحي البلد في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
باشرت فرق الدفاع المدني بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة حادث حريق بمحل تجاري بحي البلد.
وحسب نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً في تمام الساعة ١١:٥٢ وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ والإطفاء والمعدات المساندة للموقع واتضح أن الحادث عبارة عن حريق بمحل تجاري بعمارة مكونة من خمسة أدوار وتمّ السيطرة على الحادث والقيام بعمليات الإطفاء والتبريد والتهوية للموقع كما تم إخلاء بعض سكان الشقق القريبة من الحريق احترازياً وجميعهم بصحة جيدة ولم تسجل حالات إصابة.
وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بجميع سكان المنطقة اتباع إرشادات السلامة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية والتي قد تتسبب في حوادث حريق لأقدر الله متمنين السلامة للجميع.
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