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أمريكا: يجب ألا يكون لإيران موطئ قدم باليمن والسعودية ساعدت في توفير إمدادات النفط
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك إنه يجب ألّا يكون لإيران موطئ قدم في اليمن حتى لا تهدد باب المندب.
وأوضح أن العقوبات الأمريكية على طهران حرمت الحرس الثوري الإيراني من أموال كانت ستستخدم لشنّ المزيد من الهجمات الإرهابية.
وتابع المبعوث الأمريكي : علينا إعادة أساليب الردع في المنطقة ونزع فتيل التوتر مع إيران.
وحول الدور السعودي في إعادة التوازن إلى سوق النفط، قال هوك : السعودية ساعدتنا في ضمان توفير إمدادات جديدة في سوق النفط.
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