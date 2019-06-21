2019-06-21

أمريكا: يجب ألا يكون لإيران موطئ قدم باليمن والسعودية ساعدت في توفير إمدادات النفط

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك إنه يجب ألّا يكون لإيران موطئ قدم في اليمن حتى لا تهدد باب المندب.

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وأوضح أن العقوبات الأمريكية على طهران حرمت الحرس الثوري الإيراني من أموال كانت ستستخدم لشنّ المزيد من الهجمات الإرهابية.

وتابع المبعوث الأمريكي : علينا إعادة أساليب الردع في المنطقة ونزع فتيل التوتر مع إيران.

وحول الدور السعودي في إعادة التوازن إلى سوق النفط، قال هوك : السعودية ساعدتنا في ضمان توفير إمدادات جديدة في سوق النفط.