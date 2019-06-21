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ميركل قلقة وبريطانيا تتابع والتحلي بأعصاب من حديد مطلب أممي
متابعات الخليج 365 - متابعة
عبّرت العديد من الدول عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في المنطقة بعد الاستفزازات الإيرانية في خليج عمان ومضيق هرمز.
وأسقطت إيران طائرة عسكرية بدون طيار تابعة للقوات الأمريكية بعد أيام من استهداف طهران ناقلتي نفط في بحر عمان والذي جاء بدوره عقب استهداف 4 ناقلات نفط قبالة السواحل الإماراتية.
الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى التحلي بأعصاب من حديد لنزع فتيل التوتر بين واشنطن وإيران، أما المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل فعبّرت عن قلقها من تطورات الأوضاع في المنطقة بقولها : قلقون من تطورات الوضع بين واشنطن وإيران وندعو إلى حل سياسي.
وأعلنت الحكومة البريطانية أنها على تواصل دائم مع واشنطن بشأن إيران وعلى طهران وقف التصعيد.
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