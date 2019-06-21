أمريكا تحظر الطيران المدني بالمجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمرًا طارئًا يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان.

يأتي ذلك في أعقاب إسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية دون طيار فوق المياه الدولية في مضيق هرمز.

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وفي منشور منفصل لشركات الطيران قالت الإدارة إن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة مدنية كانت في نطاق حوالي 45 ميلًا بحرًيا من الطائرة المسيرة التي أسقطها صاروخ أرض /جو إيراني.

وأضافت أنها لا تزال قلقة من تصاعد التوتر ومن النشاط العسكري على مقربة شديدة من مسارات طائرات مدنية ومن استعداد إيران لاستخدام صواريخ طويلة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار أو دون تحذير بوقت كافٍ.

كما قرّرت كل من أستراليا وهولندا حظر طيران رحلات الشركات المدنية الجوية فوق مضيق هرمز.

يأتي هذا فيما تلقت طهران رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان ليل الخميس للتحذير من هجوم أمريكي وشيك على إيران.