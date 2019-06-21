الكرملين: الوضع في الخليج متوتر للغاية ويدعو للقلق الشديد

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الوضع في منطقة الخليج متوتر للغاية ويدعو إلى القلق الشديد. وقال بيسكوف للصحفيين: “الوضع في منطقة الخليج متوتر للغاية ويدعو للقلق الشديد. ونحن نتابع الموقف عن كثب وندعو جميع الأطراف التي لها علاقة بالموقف إلى ضبط النفس”.

وكانت موسكو قد أعلنت عبر وزارة خارجيتها أن خطر النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ما زال موجودا، وأن موسكو تدعو واشنطن للتفكير في العواقب وعدم اتخاذ خطوات متهورة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، فجر يوم الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وهددت الولايات المتحدة بشن عمل عسكري وشيك ردا على هذه العملية التي وصفها ترامب بأنها خطأ جسيم وله عواقب وخيمة.