شكرا لقرائتكم خبر عن الطالب العازمي: تكريم أمير الجوف «وسام فخر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أبدى الطالب فيصل العازمي الحاصل على نسبة 100% في اختبار القدرات العامة، ونسبة 98% في اختبار التحصيلي، وتخرجه من الثانوية العامة بنسبة 99.23% شكره وعرفانه لأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على عنايته الدائمة ورعايته المستمرة للطلاب المتفوقين والموهبين، واستقباله له وتكريمه لحصوله على هذا التميز، سائلاً المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء.

وقال الطالب العازمي: «إن أغلى تكريم بالنسبة لي هو إشادة وتكريم أمير منطقة الجوف الذي حرص على استقبالي والتحدث معي بكل تواضع، وهو وسام فخر على صدري اعتز به طيلة حياتي».

وقدم شكره وتقديره لصحيفة "الخليج 365" والتي كان لها السبق والمتابعة والحرص على دعمها للطلاب المتفوقين والموهبين ونشر قصص نجاحهم.

من جهته، عبَّر لـ«الخليج 365» والده الدكتور عوض العازمي عن سعادته بهذا الإنجاز، مُرجعاً ذلك إلى توفيق الله، مشدداً على أهمية التخطيط والمتابعة والإرادة والاطلاع للوصول إلى النجاح والتميز، مقدماً عظيم شكره وتقديره إلى أمير المنطقة على هذا التكريم والدعم والتحفيز الغير مستغرب منه.