محمد بن مسعود - الدمام - دعت القوات الخاصّة لأمن الطرق، قائدي المركبات، إلى تفقّد الإطارات قبل رحلات السفر. وقالت ضمن رسائلها التوعوية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لقيادة آمنة -بإذن الله- تأكّد من صلاحية وجودة الإطارات قبل البدء في رحلتك". أمن الطرق ينبّه إلى ضرورة تفقّد إطارات السيارة قبل رحلات السفر عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-21 دعت القوات الخاصّة لأمن الطرق، قائدي المركبات، إلى تفقّد الإطارات قبل رحلات السفر. وقالت ضمن رسائلها التوعوية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لقيادة آمنة -بإذن الله- تأكّد من صلاحية وجودة الإطارات قبل البدء في رحلتك". Advertisements 21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440 02:45 PM دعت القوات الخاصّة لأمن الطرق، قائدي المركبات، إلى تفقّد الإطارات قبل رحلات السفر. وقالت ضمن رسائلها التوعوية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لقيادة آمنة -بإذن الله- تأكّد من صلاحية وجودة الإطارات قبل البدء في رحلتك". ، أمن الطرق ينبّه إلى ضرورة تفقّد إطارات السيارة قبل رحلات السفر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الطرق ينبّه إلى ضرورة تفقّد إطارات السيارة قبل رحلات السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.