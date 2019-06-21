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المبعوث الأمريكي: لا بد من ردع إيران.. و"فهد بن تركي": أطلعناه على التجاوزات

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محمد بن مسعود - الدمام - خلال مؤتمر مشترك أكد فيه "هوك" أهمية ألا يكون لطهران موطئ قدم بباب المندب

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران برايان هوك، اليوم، أن "حملة ممارسة أقصى قدر من الضغوط على طهران، تؤتي ثمارها، وإيران اليوم تشعر بوطأتها"؛ مؤكدًا أهمية التصدي لاستخدام إيران وكلاء في مهاجمة المملكة.

وقال، خلال لقاء صحفي جمعه مع الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة: إن العقوبات أتاحت لنا حرمان النظام من استخدام الحرس الثوري لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات، لشنّ هجمات مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، أنه تم إطلاع المبعوث على تجاوزات الحوثي وما حصل في مطار أبها والحديدة وغيرها؛ فيما أبان "هوك" أنه لا بد من التصدي لمساعي إيران لاستخدام وكلاء لمهاجمة وزعزعة استقرار المنطقة، وأنه إذا لم ننجح في التصدي لإيران في اليمن فسيزيد خطر اندلاع الصراع في المنطقة؛ ولذا لا يجب أن يكون لإيران موطئ قدم في اليمن حتى لا تهدد باب المندب.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية ساعدتنا في ضمان توفير إمدادات جديدة في سوق النفط، وأن علينا اليوم إعادة أساليب الردع في المنطقة ونزع فتيل التوتر مع إيران؛ مبينًا أن العقوبات حرمت الحرس الثوري الإيراني من أموال كانت ستستخدم لشن هجمات.

المبعوث الأمريكي: لا بد من ردع إيران.. و"فهد بن تركي": أطلعناه على التجاوزات

زيد الخمشي الخليج 365 2019-06-21

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران برايان هوك، اليوم، أن "حملة ممارسة أقصى قدر من الضغوط على طهران، تؤتي ثمارها، وإيران اليوم تشعر بوطأتها"؛ مؤكدًا أهمية التصدي لاستخدام إيران وكلاء في مهاجمة المملكة.

وقال، خلال لقاء صحفي جمعه مع الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة: إن العقوبات أتاحت لنا حرمان النظام من استخدام الحرس الثوري لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات، لشنّ هجمات مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، أنه تم إطلاع المبعوث على تجاوزات الحوثي وما حصل في مطار أبها والحديدة وغيرها؛ فيما أبان "هوك" أنه لا بد من التصدي لمساعي إيران لاستخدام وكلاء لمهاجمة السعودية وزعزعة استقرار المنطقة، وأنه إذا لم ننجح في التصدي لإيران في اليمن فسيزيد خطر اندلاع الصراع في المنطقة؛ ولذا لا يجب أن يكون لإيران موطئ قدم في اليمن حتى لا تهدد باب المندب.

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وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية ساعدتنا في ضمان توفير إمدادات جديدة في سوق النفط، وأن علينا اليوم إعادة أساليب الردع في المنطقة ونزع فتيل التوتر مع إيران؛ مبينًا أن العقوبات حرمت الحرس الثوري الإيراني من أموال كانت ستستخدم لشن هجمات.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440

02:45 PM

خلال مؤتمر مشترك أكد فيه "هوك" أهمية ألا يكون لطهران موطئ قدم بباب المندب

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران برايان هوك، اليوم، أن "حملة ممارسة أقصى قدر من الضغوط على طهران، تؤتي ثمارها، وإيران اليوم تشعر بوطأتها"؛ مؤكدًا أهمية التصدي لاستخدام إيران وكلاء في مهاجمة المملكة.

وقال، خلال لقاء صحفي جمعه مع الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة: إن العقوبات أتاحت لنا حرمان النظام من استخدام الحرس الثوري لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات، لشنّ هجمات مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، أنه تم إطلاع المبعوث على تجاوزات الحوثي وما حصل في مطار أبها والحديدة وغيرها؛ فيما أبان "هوك" أنه لا بد من التصدي لمساعي إيران لاستخدام وكلاء لمهاجمة السعودية وزعزعة استقرار المنطقة، وأنه إذا لم ننجح في التصدي لإيران في اليمن فسيزيد خطر اندلاع الصراع في المنطقة؛ ولذا لا يجب أن يكون لإيران موطئ قدم في اليمن حتى لا تهدد باب المندب.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية ساعدتنا في ضمان توفير إمدادات جديدة في سوق النفط، وأن علينا اليوم إعادة أساليب الردع في المنطقة ونزع فتيل التوتر مع إيران؛ مبينًا أن العقوبات حرمت الحرس الثوري الإيراني من أموال كانت ستستخدم لشن هجمات.

، المبعوث الأمريكي: لا بد من ردع إيران.. و"فهد بن تركي": أطلعناه على التجاوزات ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اليمن

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