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محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع المدني في الأحساء لم يرصد أي مادة تشكّل خطورة؛ مؤكدة متابعتها المستمرة مثل هذه الحالات.
جاء ذلك رداً على ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود رائحة غاز في الأحساء اليوم.
بعد تداول وجود رائحة غاز بالأحساء .. الدفاع المدني: لم نرصد أيّ مادة تشكّل خطورة .. ومتابعتنا مستمرةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-21
أكّدت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع المدني في الأحساء لم يرصد أي مادة تشكّل خطورة؛ مؤكدة متابعتها المستمرة مثل هذه الحالات.
جاء ذلك رداً على ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود رائحة غاز في الأحساء اليوم.
21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
02:40 PM
أكّدت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع المدني في الأحساء لم يرصد أي مادة تشكّل خطورة؛ مؤكدة متابعتها المستمرة مثل هذه الحالات.
جاء ذلك رداً على ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود رائحة غاز في الأحساء اليوم.
، بعد تداول وجود رائحة غاز بالأحساء .. الدفاع المدني: لم نرصد أيّ مادة تشكّل خطورة .. ومتابعتنا مستمرة ،
المصدر : الخليج 365
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