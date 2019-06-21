، بعد تداول وجود رائحة غاز بالأحساء .. الدفاع المدني: لم نرصد أيّ مادة تشكّل خطورة .. ومتابعتنا مستمرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع المدني في الأحساء لم يرصد أي مادة تشكّل خطورة؛ مؤكدة متابعتها المستمرة مثل هذه الحالات.

جاء ذلك رداً على ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود رائحة غاز في الأحساء اليوم.