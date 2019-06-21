، قريباً .. إنهاء إجراءات بدء تحسين جودة مياه الشرب بالشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - التحول الرقمي لخدمات العملاء والفوترة في مراحل متقدمة

وقف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي؛ ميدانياً على المشاريع التي تنفّذها الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، واطلع على عرض شمل الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين لبرنامج تحسين جودة مياه الشرب في المنطقة.

جاء ذلك خلال جولته على عدد من المشاريع الحيوية وعدد من محطات المياه والمعالجة البيئية في المنطقة الشرقية، بمعية نواب الرئيس ورئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية.

وقالت شركة المياه الوطنية، إنها قاربت إنهاء الإجراءات اللازمة للبدء بمشاريع تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية البالغة قيمتها 3.3 مليار ريال، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة، إضافة إلى تنفيذها عدد 114 مشروعاً للخدمات المائية والبيئية تبلغ قيمتها 2.5 مليار ريال، وتشمل تطوير محطات تنقية المياه، وإنشاء شبكات لخدمات المياه والصرف الصحي، وإنشاء خزانات ومحطات للضخ وأخرى للرفع وخطوط للطرد، إضافة إلى مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.

وأضافت: منظومة العمل على مشروع التحول الرقمي لنظام خدمات العملاء والفوترة باتت في مراحل متقدمة من الإنجاز بالمنطقة الشرقية بعد تدشينها قبل أشهر عدة في منطقة جازان، حيث ستسهم وبشكل ملحوظ، في تقديم عديد من الخدمات للمشتركين بسهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها؛ ما يتيح في الوقت ذاته الاطلاع على البيانات الخاصة بهم كافة.

وذكرت الشركة أن الاستفادة من إنتاج محطات المعالجة الثلاثية في المنطقة الشرقية إحدى أهم الأوليات بالتعاون مع المؤسسة العامة للري، حيث يتم رفع معدلات الضخ تدريجياً من محطة المعالجة الثلاثية بمحافظة الخُبر إلى المؤسسة بالأحساء، إلى جانب ما تنتجه محطة المعالجة الثلاثية بالأحساء؛ للاستفادة من المياه التي تتم معالجتها وفقاً للمعدلات العالمية المعمول بها في ري المزروعات بدلاً من استنزاف المياه الجوفية.